تفاصيل مشاركة معتز هشام في مسلسل ميوزيكال

يشارك الفنان الشاب معتز هشام في بطولة مسلسل "ميوزيكال" من أعمال شاهد الأصلية والمنتظر عرضه قريباً على المنصة.



ويشارك معتز في بطولة المسلسل مع ماجدة زكي، محمد ثروت، ريهام الشنواني، ياسمينا، محمد حربي ومجموعة كبيرة من الأطفال، ومن إخراج تامر مهدي.



فيما طرحت المنصة مؤخرا إحدى أغنيات المسلسل لتحقق نسبة مشاهدة عالية على السوشيال ميديا، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي في حلقات متصلة منفصلة مكونة من 8 حلقات ويناقش العديد من القضايا التي تهم الأطفال.



ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً لـ معتز هشام أيضاً، الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ؟!، والذي أُطلق البوستر الرسمي له مؤخراً، ويقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، صلاح عبد الله، عايدة رياض ونادين، ومن تأليف مريم نعوم.





