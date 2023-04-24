جوتيريش يندد بالحرب الروسية الأوكرانية في وجود لافروف

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ترأسه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



من ناحية أخرى قالت بلومبرج، إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تقدم بطلب عاجل لنظرائه في الاتحاد الأوروبي للحصول على إمدادات إضافية من المعدات العسكرية والذخيرة قبل الموعد المتوقع لتكثيف القتال.



وتحدث كوليبا إلى وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكرر أيضا طلبا بتزويد بلاده بمقاتلات متطورة.



وقال كوليبا في بيان له عبر البريد الإلكتروني: "لا توجد حجج عقلانية لعدم حصول أوكرانيا على مقاتلات غربية حديثة وإنني مقتنع بأن هذا القرار سيتم اتخاذه".