أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير عقب انتهاء شهر رمضان، مشيرا إلى تراجع أسعار الدواجن بالمزرعة إلى 75 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ 110 جنيهات خلال رمضان.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى انخفاض سعر البانية إلى 170 جنيهًا، مقارنة بـ 240 جنيهًا خلال شهر رمضان، بانخفاض قدره 70 جنيهًا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان ظاهرة طبيعية، وذلك لزيادة الطلب خلال مواسم الذروة ، لافتا إلى انخفاض أسعار الأعلاف كذلك مع عودة الإفراجات عن كميات كبيرة من الأعلاف بالموانئ، وتراجع سعر الطن من 35 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه.

وتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من طلبات وعروض التصدير من دول عربية، موضحا أن الإمارات والسعودية والكويت تستورد في الوقت الحالي منتجات الدواجن المصنعة فقط.

وكشف «السيد» عن دخول استثمارات «ضخمة جدًا» من قبل دول عربية مثل الإمارات والسعودية والكويت في قطاع الدواجن خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن بعض الشركات السعودية قد بدأت بالفعل في توسيع أنشطتها لزيادة الإنتاج والتصدير.