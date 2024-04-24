المنصورة وسبورتنج يتأهلان لدوري المحترفين

تأهل فريق المنصورة لدوري المحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بعد تعادله سلبيا مع مالية كفر الزيات، في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني «ب».

وحسم فريق المنصورة صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني «ب»، بفارق الأهداف عن فريق القزازين صاحب المركز الثاني.

كما صعد فريق سبورتنج لدوري المحترفين أيضًا، بعد فوزه على كوم حمادة بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع المنصورة في مباراة فاصلة يتأهل من خلالها الفائز للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

يُذكر أن 3 فرق حسمت تأهلها لدوري المحترفين في الموسم القادم، وهم، الترسانة وديروط ومنتخب السويس.