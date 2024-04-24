ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، مشيرة إلى استعدادات لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن قرار للحكومة الإسرائيلية بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبا جدا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة. وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويحتمي في رفح جنوب غزة أكثر من مليون فلسطيني فروا من مناطق أخرى بالقطاع خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وزعمت حكومة نتنياهو في وقت سابق أن رفح بها أربع كتائب قتالية كاملة تابعة لحماس، مدعية أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف من مقاتلي الحركة المنسحبين من مناطق أخرى.

ولم تعلق حماس على مسألة وجود كتائب قتالية في المدينة.

وفي خطاب جاء تزامناً مع مرور 200 يوم على الحرب، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لم تحصد سوى "الخزي والهزيمة" في الحرب التي يقول مسئولون في وزارة الصحة في قطاع غزة، إنها أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.