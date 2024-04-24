البابا تواضروس يشيد بفيلم السرب: يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة

• البابا: الرئيس السيسي زارنا في المقر البابوي للتعزية وقال لنا وقتها أخدنا تارنا

أشاد تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالفيلم السينمائي "السرب" الذي أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية إزاء استشهاد الشباب المصري القبطي في ليبيا على الإرهابيين.

وقال البابا، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، والذي عقده في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة: "إن هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التي انتفضت في نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب".

وأضاف: "أتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زارنا في المقر البابوي للتعزية، وقال لنا وقتها "أخدنا تارنا".

يذكر أن فيلم السرب، من بطولة الفيلم أحمد السقا، وشريف منير، ومصطفى فهمي، ومحمد ممدوح، وعمرو عبدالجليل، ودياب، وأحمد حاتم، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغني، ومحمد فراج، وإسلام جمال، وصبا مبارك، وأحمد صلاح حسني، ونيللي كريم، وأحمد فهمي، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد جلال.

الفيلم يتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ 21 مصريا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، في مثل هذا اليوم 15 فبراير 2015 قبل 6 سنوات، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.