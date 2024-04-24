قيادي بحماس: واشنطن تنتهك حق التعبير لجامعيين تضامنوا مع غزة

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اتهم القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية بـ"انتهاك الحقوق الفردية وحق التعبير" بشأن رفضها لتظاهرات طلبة جامعيين يعارضون الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان أصدره الرشق على حسابه على منصة "تليجرام"، تعقيبا على اتهامات أمريكية بـ"معاداة السامية" طالت متظاهرين متضامنين مع قطاع غزة نصبوا خياما في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.

وقال إن "الإدارة الأمريكية تنتهك الحقوق الفردية والحق في التعبير، وتعتقل طلابا جامعيين وأعضاء هيئات تدريسية بسبب رفضهم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، دون أدنى شعور بالخجل من القيمة الاعتبارية التي يمثلها الطلبة وأساتذة الجامعات".

وأضاف الرشق أن "إدارة بايدن الشريكة بالحرب الوحشية على شعبنا الفلسطيني، لا تريد الإقرار أنها أمام رأي عام أمريكي اكتشف حقيقة الكيان النازي".

وتابع أن "طلبة اليوم هم قادة المستقبل، وقمعهم اليوم يعني فاتورة انتخابيّة باهظة الثمن ستدفعها إدارة بايدن عاجلاً أم آجلاً ".​​​​​​​

ووجهت مؤسسات أمريكية وأعضاء في الكونجرس اتهامات بـ"معاداة السامية" لمشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أمريكية ضد قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.