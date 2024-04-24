قرر المستشار أيمن الشحات، مدير نيابة مركز المنصورة، وبإشراف المستشار محمد عجوة، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس عاطل، مقيم قرية شها التابعة للمركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك بعد إطلاقه النار على والدته من فرد خرطوش كان بحوزته؛ بسبب مشادة كلامية بينهما لتعاطيه المواد المخدرة وتأخره الدائم عن المنزل ومخالطته أصدقاء السوء.

واعترف المتهم أمام مدير النيابة، بتفاصيل ارتكابة للواقعة، حيث إنه عقب عودته للمنزل في الساعات الأولى من يوم 21 الجاري، حدثت مشادة بينه ووالدته "سماسم.س.إ.م.ع"، 42 عاما، ربة منزل، بعد عودته متأخرا نظرا لتعاطيه عقاقير مخدرة، لم يدرك بما قام به، وأطلق النار عليها.

كما تبين للنيابة العامة أن المتهم سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة - مخدرات - سلاح ناري"، آخرهم القضية رقم 682 لسنة 2023 جنايات قسم ثان الجنوب بمحافظة بورسعيد.

وأضاف أنه عقب ارتكابه لجريمته خرج إلى الشارع مرة أخرى حاملا فرد الخطروش، وأطلق النار على نفسه مما تسبب في إصابته برأسه برش خرطوش.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته ووفاتها حال تواجدها بالمنزل سكنهما بقرية شها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المدعو "صبح.خ.ع.م"، 20 عاما، لا يعمل، ومقيم قرية شها، ووالدته "سماسم.س.إ"، 42 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية.

وبسؤال ابنة المتوفاة "منة الله"، 18 عاما، ربة منزل، اتهمت شقيقها بارتكاب الواقعة وإطلاق النار على والدته، مؤكدة أنه خرج إلى الشارع عقب الواقعة وأطلق النار على نفسه بواسطة فرد خرطوش مما أدى الى إصابته بالرأس.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة.