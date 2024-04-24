الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكية وسفينة إسرائيلية

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن - المدعومين من إيران - مساء اليوم الأربعاء عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت سفينة أمريكية ومدمرة حربية أمريكية، وسفينة إسرائيلية.

وجاء في بيان للعميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية- الحوثية- نفذت عملية عسكرية استهدفتْ سفينة ( ميرسك يورك تاون) الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة .

فيما نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة واستهدفت العملية الأخرى سفينة (إم إس سي فيراكروز) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وفقا للبيان.

وقال سريع "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف "أن القوات المسلحة اليمنية-الحوثية- ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".