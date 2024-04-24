إسرائيل تحشد وحدتين احتياطيتين إضافيتين قبل انتشار محتمل في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين؛ استعدادا لانتشار محتمل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وكان قد تم نشر الأولوية في السابق على حدود إسرائيل مع لبنان، غير أنه في الأسابيع الأخيرة، تدربت على عمليات في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "تدرب الجنود على فنون قتالية وتعلموا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورات البرية في قطاع غزة حتى الآن".

جدير بالذكر أنه في بدء حرب غزة، قبل أكثر من ستة أشهر ونصف، حشدت إسرائيل حوالي 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، غير أن معظمهم، تم تسريحهم منذ ذلك الحين.

وفي الآونة الأخيرة ، تم نشر قوات عاملة أساسا في قطاع غزة، ولا تعلن إسرائيل عن إعداد أفراد قواتها لكن اللواء يتكون عادة من عدة آلاف من الجنود.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن مسؤولين أمريكيين التقوا مع نظرائهم الإسرائيليين لتوضيح مخاوفهم بشأن الوضع في مدينة رفح المحاصرة بجنوب قطاع غزة والهجوم العسكري المزمع هناك.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة حاليا بمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية على أنحاء أخرى من قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرون لإسرائيل إلى ضبط النفس وحذروا من تداعيات شن هجوم مباشر على رفح التي تقع على الحدود مع مصر.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن المسئولين الأمريكيين عبروا عن قلقهم إزاء مسارات التحركات المختلفة في رفح، ووافق المشاركون الإسرائيليون على وضع هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات بين الخبراء.