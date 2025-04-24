مدير مستشفى شهداء الأقصى: قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية وهي الأخطر

قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي الأخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إثر الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أن أطفال غزة يعيشون أشد مراحل سوء التغذية بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال وهو ما يهدد حياتهم.

وأشار الدقران إلى أن نحو 200 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية الخاصة بهم.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 1928 مواطنًا وإصابة 5055 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه، بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.