مصطفى فتحي: بيراميدز يسعى للتتويج بدوري الأبطال

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أكد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، تركيز اللاعبين على الفوز أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى خبرات لاعبي فريقه.

بيراميدز يستضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وقال مصطفى فتحي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتيجة التعادل السلبي في الذهاب سلاح ذو حدين، ولكن جميع اللاعبين في أتم التركيز من أجل الفوز في المباراة المقبلة والتأهل للنهائي».

وأضاف: «نتيجة مباراة الذهاب لا تمثل ضغطًا علينا، التعادل بدون أهداف يعتبر نتيجة إيجابية، نحتاج لهدف واحد لنفوز ونتأهل للنهائي».

وتابع: «بيراميدز يضم لاعبين كبار سبق لهم اللعب في أندية جماهيرية ويمتلكون الخبرات الكافية للتأهل للنهائي دون ضغوط».

وأتم: «نسعى للتتويج ببطولة كبيرة لتكون نقطة انطلاق لنا ونسير على هذا الطريق فيما بعد».

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة في مباراة الغد من أجل التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد التعادل ذهابًا مساء السبت الماضي 0-0.