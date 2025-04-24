تقرير: الوداد يفسخ تعاقده مع المدرب موكوينا

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اتفق الوداد المغربي مع مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، على فسخ التعاقد بين الطرفين، على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربية فإن نادي الوداد توصل لاتفاق مع المدرب الجنوب إفريقي على إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة رولاني موكوينا بنادي الوداد انتهت بعد العودة من مباراة أولمبيك آسفي بالتعادل الذي كان السادس على التوالي للفريق.

وتابعت الصحيفة أن رئيس نادي الوداد وموكوينا اتفقا على إنهاء الارتباط وديا وأن المدرب سيتقاضي راتب شهرين كشرط جزائي.

ومن المنتظر أن يخرج القرار الرسمي من النادي خلال اليوم، الخميس.، حيث يدرس النادي المغربي صيغة الانفصال بين الطرفين.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية كتبت الثلاثاء عن مفاوضات متقدمة بين الوداد والبرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفريق.