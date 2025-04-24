 إعلام عبري يتحدث عن حدث أمني صعب في غزة.. وأنباء عن وقوع قتيل وجرحى بصفوف الجيش - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 3:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إعلام عبري يتحدث عن حدث أمني صعب في غزة.. وأنباء عن وقوع قتيل وجرحى بصفوف الجيش

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)

نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 2:17 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة» في خبر عاجل لها.

وأشارت إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمال قطاع غزة.

ومطلع الأسبوع الجاري، نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، كمينًا مركبًا ضد قوة إسرائيلية ببيت حانون.

واستهدفت القسام خلال الكمين، الذي أطلقت عليه «كسر السيف»، جيبا عسكريا من نوع ستورم، أعقبه استهداف قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد، ثم استهداف موقع مستحدث لجيش الاحتلال بـ4 قذائق آر بي جي وعدد من قذائف الهاون.

وظهر عناصر القسام وهم يعدون الكمين الذي وقع في شارع العودة شرق بيت حانون وينتظرون مرور القوة الإسرائيلية، ثم يستدفون سيارة الجيب التي انقلبت وأجهزوا على جميع من كانوا فيها من جنود الاحتلال.

وأظهر مقطع آخر عناصر القسام وهم يستهدفون موقعا مستحدثا للاحتلال من بين أنقاض المباني بقذائف آر بي جي.

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