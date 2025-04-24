الإمارات وأيرلندا تبحثان تعزيز التعاون ومستجدات إقليمية ودولية

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بحثت الإمارات وأيرلندا، الخميس، تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استضافة أبوظبي الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة، والمدير العام والمدير السياسي في وزارة الشؤون الخارجية الأيرلندية جيرارد كيون.

وتزامنت المشاورات مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدا الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، أبرزها أمن المياه والغذاء والطاقة، الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والتعاون في المحافل متعددة الأطراف.

وتناولت المباحثات "سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في ظل ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 9% في 2023، واستعداد الجانبين لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات والاتحاد الأوروبي".

كما بحث الجانبان "المستجدات الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على عملية السلام في الشرق الأوسط، والأمن الأوروبي، وتطورات القرن الإفريقي، مؤكدين أهمية دعم الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد".

واتفق الطرفان على "مواصلة إجراء المشاورات بشكل دوري تعزيزًا للعلاقات السياسية بين البلدين"، وفق ذات المصدر.

وتعود بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى عام 1974، وتعززت أكثر مع إنشاء أول سفارة أيرلندية في الإمارات عام 2009.