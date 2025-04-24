الدحيل يهزم الغرافة ويتأهل لمواجهة السد في نهائي كأس قطر

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تأهل فريق الدحيل لنهائي كأس قطر لكرة القدم بعد الفوز على الغرافة بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، مساء الأربعاء.

كان فريق الدحيل الأكثر خطورة وأضاع لاعبوه المعز علي ولويس ألبرتو ويوسف أيمن ومايكل أولونجا أكثر من فرصة خطيرة وسط تألق خليفة أبو بكر حارس مرمى الغرافة الذي تصدى لأكثر من محاولة.

أما الغرافة لم يستفد من نجومه خوسيلو وياسين براهيمي وفرجاني ساسي.

وسجل البديل إسماعيل محمد لاعب الدحيل هدفا في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، لكن تدخلت تقنية الفيديو (فار) باحتساب تسلل.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث سجل المعز علي وإدميلسون جونيور وبنجامين بوريجو وبسام الراوي للدحيل، وأضاع سلطان البريك ركلة.

وسجل للغرافة خوسيلو وفرجاني ساسي ورابح بوسافي، بينما أضاع فابريسيو دياز وياسين براهيمي ركلتين تصدى لهما باوتيستا بورك حارس مرمى الدحيل.

وأثبت الدحيل علو كعبه على الغرافة في ثالث مواجهة بين الفريقين هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1 / 1 في الدور الأول من بطولة الدوري، وفاز الدحيل بثنائية نظيفة في مباراة الدور الثاني.

وكان الدحيل قد تأهل إلى كأس قطر بعد أن أنهى الدوري في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بينما جاء الغرافة في المركز الثالث بـ 41 نقطة.

وسيلعب الدحيل في المباراة النهائية ضد السد بطل الدوري الذي فاز على الأهلي بنتيجة 3 / صفر، أمس الثلاثاء.

وستقام المباراة النهائية يوم 10 مايو المقبل.