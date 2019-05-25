قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تعلن الإضراب لمدة يومين

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة اليوم الجمعة، عن إضراب عن العمل، وإضراب سياسي لمدة يومين، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في إطار الضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم للمدنيين.

ودفعت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان صادر مساء اليوم بجدول متكامل لبرامج الاسبوع الجاري ضمن عملية التصعيد التي أعلنت عنها، بعد وصول مفاوضتها مع المجلس العسكري بشأن تكوين مجلس السيادة إلي طريق مسدود.

وحددت القوى الثلاثاء المقبل بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، بجانب الاضراب السياسي الذي يمتد ليومين، يتوجه خلاله السودانيون إلي ساحات الاعتصام بالعاصمة والولايات.

وأكدت القوى في البيان رفع الإضراب الخميس المقبل، مشددة على أهمية الخطوة "للانطلاق نحو العصيان المدني والاضراب السياسي الشامل كسلاح لتقويم مسار الثورة واستكمال مشوارها".