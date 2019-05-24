الرئيس الفرنسي يدعو إلى توضيح مصير «بريكست» بعد استقالة ماي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح سريع حول مصير ملف اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي استقالتها، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة عن استقالتها، بعد رفض مجلس العموم البريطاني اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وشهدت الفترة الماضية تطورات كبيرة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعد المداولات التي شهدها مجلس العموم البريطاني حول مسودة الخروج، وجاءت بالرفض في أكثر من جلسة تصويت.