تقرير: اعتقال مدون بيلاروسي بعد إجبار طائرة كان يستقلها على الهبوط

طلب الجيش البيلاروسي من طائرة مدنية تحلق فوق أراضي البلاد الهبوط اليوم الأحد، وبعد ذلك اعتقل المسؤولون مدونا مطلوبا من جانب الحكومة، وفقا لوسائل إعلام بيلاروسية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المدون رومان بروتاسيفيتش كان على متن رحلة من أثينا إلى فيلنيوس لشركة "ريان إير" عندما اعترضت طائرة مقاتلة مسار الطائرة وعند هذه النقطة طلبت الطائرة السماح لها بالهبوط .

وذكرت تقارير أخرى أن الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو كان قد أمر بهذا الإجراء بعدما تردد تقرير عن وجود قنبلة على متن الطائرة. ولم يصدر أي تعليق فوري من "ريان إير".

وذكرت منظمة فياسنا البيلاروسية لحقوق الإنسان أنه تم احتجاز بروتاسيفيتش بعد هبوط الطائرة . وقالت جماعات المعارضة إن هذا العمل هو تحرك لا مثيل له من جانب مينسك فى المجال الجوى الدولى .

ولطالما اعتبر لوكاشينكو المدون بروتاسيفيتش عدوا. وكان جهاز الاستخبارات قد وضع اسمه على قائمة الأشخاص المتهمين بالإرهاب.