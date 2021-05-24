الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران مددت اتفاق المراقبة لشهر

أعلن رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران قررت تمديد اتفاق للمراقبة بين الجانبين لمدة شهر.

ونفى جروسي، في مؤتمر صحفي، أن تكون الوكالة قد وافقت على أية شروط من أجل هذا التمديد.

وكان مسؤول إيراني قال إن هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران لحسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا، بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني.

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم من جانبها لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط.

وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.

وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أمس الأول السبت.