باكستان تسجل 3060 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 3 آلاف و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 900 ألف و599 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 57 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و308 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 820 ألفا و374 شخصا، بعدما تماثلت 2693 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 62 ألفا و917 حالة.