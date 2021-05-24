عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد نزوح الآلاف من السكان المحليين من منازلهم على أقدامهم ونقلوا كل ما يمكنهم نقله من مقتنيات، عقب ثوران بركان «نيراجونجو» في مدينة جوما الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأفادت الوزارة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في رواندا بأن ما يزيد عن 8 آلاف شخص عبروا الحدود باتجاه رواندا إثر مطالب عاجلة من الحكومة الكونغولية بالإجلاء في ظل اقتراب الحمم البركانية المنبعثة من الانفجارات البركانية من المدينة.



ويجرى إيواء السكان بشكل مؤقت في المدارس ودور العبادة. هذا ويعد جبل نيراغونغو أحد أخطر البراكين وأكثرها نشاطا في العالم حيث حصد آخر ثوران لبركانه في عام 2002 أرواح 250 شخصا وتهجير 120 ألف شخص دون مأوى.





