جوتيريش يدعو لإجراء تحقيق إزاء الهبوط القسري لطائرة ركاب في بيلاروسيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلق بالغ إزاء الهبوط القسري الواضح لطائرة ركاب فوق بيلاروس في 23 مايو، وما تلاه من احتجاز للصحفي البيلاروسي "رومان بروتاسيفيتش".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، صدر اليوم الاثنين، بيان عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال فيه إن "الأمين العام يؤيد الدعوات لإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في هذا الحادث المثير للقلق". كما يحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على "التعاون مع هذا التحقيق".

وفي بيانه أعرب الأمين العام أيضا عن قلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي، وحث السلطات البيلاروسية على "الاحترام الكامل لجميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد أعربت عن قلق بالغ إزاء الهبوط القسري الواضح لرحلة طيران "رايان إير" وركابها، "الأمر الذي قد يتعارض مع اتفاقية شيكاغو".

وفي تغريدة عبر موقعها الرسمي على تويتر قالت(الإيكاو) إنها تتطلع إلى تأكيد المزيد من المعلومات رسميا من قبل الدول والمعنيين، وأعلنت المنظمة أيضا عبر تغريدة أخرى أن رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، "سالفاتوري شاكيتانو"، قد دعا إلى "عقد اجتماع عاجل للممثلين الدبلوماسيين الـ36 في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، في 27 مايو، بشأن الحادث المتعلق برحلة (رايان إير) الجوية المجال الجوي لبيلاروس التي وقعت في 23 مايو 2021.