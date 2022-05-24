 مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم لداعش في ديالي - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم لداعش في ديالي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 8:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 8:27 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين آخرين في هجوم نفذته عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالقذائف في محافظة ديالى.
وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية إنه تم تنفيذ هجوم بـ 10 قذائف هاون استهدف قرية الإصلاح في ديالى"، مضيفا أن "الهجوم أسفر عن مقتل اثنين مدنيين وإصابة اثنين من الجنود".
وتابع المصدر، أن تعزيزات عسكرية من قوات الأمن العراقية وصلت الى قرية الإصلاح في ديالى بعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي".
في سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف محيط مطار بغداد بطائرة مسيرة، موضحا أن محيط قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي تم استهدافه بطائرة مسيرة فجر اليوم.
وأضاف المصدر أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية وعلى آثرها تم تفعيل صافرات الإنذار.


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