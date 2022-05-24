هل ترتفع أسعار الزيت في الفترة المقبلة؟ وزير التموين يجيب

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت، لافتًا إلى أن أوكرانيا تنتج 30% من إنتاج العالم لزيت عباد الشمس.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن نقصان كمية المعروض في الزيت بنسبة 30%، أدى إلى زيادات في الزيت بنسب وصلت في أنواع إلى 70%، و100% في أنواع أخرى.

وذكر أن الوزارة اتفقت مع وزارة الزراعة على زراعات تعاقدية لـ250 ألف فدان زيت فول الصويا، و100 ألف فدان عباد الشمس، لكنها لا تمثل سوى ما يتراوح بين 5% إلى 7% من الاحتياجات، قائلًا إن القطاع الخاص بدأ استيراد بذور تلك الزيوت.

وتابع وزير التموين: «لدينا عصارات تغطي احتياجات جمهورية مصر العربية، ونمتلك كذلك القدرة الصناعية للزيوت»، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت 0.8 لتر القلية الخليط في التموين 23 جنيهًا.

وعن زيادة أسعار الزيت في الفترة المقبلة، عقب: «أطمئن المجتمع أن الزيادات التي حدثت منذ فبراير وحتى هذا الوقت غير مسبوقة، وتوقعي كشخص أن المجتمع العالمي لن يستطيع تحمل زيادات أكبر؛ لأن الدول الكبرى تشهد معاناة غير طبيعية».