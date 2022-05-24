رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال العقيد صياد خدائي فضح حقارة الصهاينة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، اليوم الإثنين، أن وقوع ما أسماه بالحادث الإرهابي باغتيال العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي، فضح مرة أخرى صورة "الكيان الصهيوني" المليئة بالحقارة والخبث.

وفي بيان أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، شدد قاليباف على ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإيرانية الإجراءات اللازمة للكشف عن الضالعين في هذا الحادث "الإرهابي" ومعاقبة المنفذين ومن يوجه لهم الأوامر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ،تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم بالثأر لدم القيادي بالحرس الثوري، وقال :"لا شك أن الاستكبار العالمي متورط في هذه الجريمة"، معتبرا ارتكاب مثل هذه الجرائم "مؤشرا على يأس وعجز الأعداء".

وكلف الرئيس الإيراني المسؤولين الأمنيين بالتركیز والمتابعة الجادة لهذه الجریمة، حتى يتم الأخذ بالثأر.

من جهة أخرى ،أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن إسرائيل تأخذ في الحسبان إمكانية رد إيران على اغتيال خدائي يوم أمس.

وذكر التقرير أن "هناك حالة تأهب في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم".

وأفاد التقرير بأن خدائي كان المسؤول عن محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين إسرائيليين في كينيا وكولومبيا وقبرص وتركيا.

كان عنصران يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عصر أمس الأحد على العقيد خدائي في طهران عند دخوله إلى منزله ما أدى إلى مقتله.