أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنشاء مركز الرصد الأمني الموحد بمدينة شرم الشيخ، ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الشركة العربية العالمية للبصريات.

وأوضح فودة أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ- النفق، وطريق شرم الشيخ- طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال متابعة المحافظ مشروع تنفيذ مركز الرصد الموحد، بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.