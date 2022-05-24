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دراسة: كوفيد 19 مرتبط بضعف في وظائف القلب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:54 ص

كشفت دراسة جديدة أجريت على مرضى العناية المركزة أن "كوفيد 19" يرتبط بضعف وظيفة الجانب الأيمن من القلب.

ويهدف البحث، الذي قاده خبراء من مستشفى جولدن جوبيلي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى المساعدة في تحسين الرعاية والنتائج المستقبلية لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19، من خلال اكتساب فهم أفضل لتأثير الفيروس على الأشخاص الأكثر مرضا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأجريت الدراسة في 10 وحدات للعناية المركزة في جميع أنحاء اسكتلندا وفحصت 121 مريضا في حالة حرجة كانوا يتلقون العلاج على أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب تأثير الفيروس على نظامهم.

ووجد الباحثون أن حوالي واحد من كل ثلاثة من المرضى في الدراسة أظهر أدلة على وجود تشوهات في الجانب الأيمن من القلب، وهي المنطقة التي تضخ الدم إلى الرئتين.

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