آكسيوس: وساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

ذكر موقع «آكسيوس» الإخبارى الأمريكى، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن «تتوسط بهدوء» بين السعودية وإسرائيل بشأن المفاوضات الجارية حول الترتيبات المستقبلية لجزيرتى تيران وصنافير، التى إن نجحت يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.



ونقل الموقع عن خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية أن المفاوضات تتناول خطوة إنهاء نقل الجزيرتين الاستراتيجيتين فى البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يتبلور بعد، والمفاوضات الحساسة مازالت مستمرة.



وقالت المصادر إن البيت الأبيض يريد التوصل إلى اتفاق قبل زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط فى نهاية الشهر المقبل، والتى قد تشمل السعودية.



وبحسب «آكسيوس، امتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت عن التعليق. ولم ترد سفارة السعودية لدى واشنطن على الفور على طلب للتعليق.



ووفقا للمصادر، تعتقد إدارة بايدن أن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق «يمكن أن يبنى الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحا على علاقات دافئة بين إسرائيل والسعودية»، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.



وأوضحت المصادر أن منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك هو الشخص الرئيسى من إدارة بايدن فى جهود الوساطة الحالية. ونوهت المصادر إلى أن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين الدوليين فى الجزر.



واتفق المسئولون الإسرائيليون، وفق المصادر، على النظر فى إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج.



وأضافت المصادر أن «إسرائيل طلبت من السعودية السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور المزيد من الأجواء السعودية، الأمر الذى سيختصر الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير».