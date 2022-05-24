أمين عام الناتو: حرب بوتين على أوكرانيا حطمت السلام في أوروبا

قال أمين لعام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا قد حطمت السلام في أوروبا، مشيرا إلى أنها قد أحدثت تغييرا ليس فقط للأمن الأوروبي ولكن للنظام العالمي.

وأكد ستولتنبرج في كلمة له أمام منتدى دافوس، أن الناتو لديه مهمتان أساسيتان في الرد على العدوان الروسي: الأولى تقديم الدعم إلى أوكرانيا والثانية منع تصعيد هذه الحرب.

وأوضح أن الناتو وحلفائه عملوا خلال سنوات عديدة على دعم أوكرانيا خاصة الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عن طريق إمدادها بمعدات وتدريب الآلاف من الجنود الأوكرانيين، مشيرا إلى أنه منذ بدء "الغزو الروسي" تم تكثيف هذا الدعم عن طريق تقديم مليارات الدولارات والأسلحة وغيرها من المساعدات لدعم أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن مسئوليات الناتو الأساسية هي حماية كل الحلفاء ومنع الحرب من التصعيد؛ ما يتسبب في إحداث المزيد من الدمار وسقوط ضحايا أكثر.

وأشار إلى أن الجميع قد تفاجأ من "الهجوم الوحشي لروسيا"،على حد وصفه، مضيفا: "لكن يجب ألا يتفاجأ أحد لأن هذا الغزو كان أحد الأعمال التي تم التنبؤ بها من قبل"، في إشارة إلى المعلومات الاستخباراتية التي تبادلها أعضاء الحلف، والتي تم الإعلان عنها منذ شهور عديدة للتحذير من خطط بوتين.