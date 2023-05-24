دراسة: الإفراط في تناول السكر يسبب الزهايمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشتهر كثرة تناول السكريات بالآثار الصحية السلبية المترتبة عليها ولكن دراسة جديدة كشفت علاقة تناول السكريات بأحد الأمراض الخطيرة؛ إذ أشارت نتائج الدراسة لتسبب كثرة السكريات بتزايد المواد المسببة للزهايمر بالدماغ.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس إن فريقا من جامعة ويك فورست، أجروا تجربة علي الفئران بإعطائها جرعات من السكر لرؤية التأثير علي الدماغ.

وجد الفريق تزايد بروتينات الأميلويد المسببة للزهايمر بأدمغة الفئران تبعا لتناولها للسكريات، بينما لم يقع ذلك التزايد بالبروتينات الخطرة للفئران غير الآكلة للسكريات.

ويذكر أنه من المعروف زيادة عرضة مرضى السكري للزهايمر، ولكن الدراسة الحديثة أوضحت العلاقة بين السكري والزهايمر.

وجد الفريق القائم بالدراسة حلا لمشكلة تأثير سكر الدم على تعريض الدماغ لمرض الزهايمر، إذ كشف الفريق القنوات العصبية التي تنقل تأثير السكريات للدماغ وهي قناة تراي فوسفات الدينوزين.

نجح الفريق بتعطيل القناة المذكورة ومن ثم تعذر تزايد ببروتينات الأميلويد المسببة للزهايمر تبعا لزيادة السكريات ما جعل تلك خطوة أولية لابتكار أدوية وقائية تقلل عرضة مرضى السكري للزهايمر.