العليا للزيوت: المخزون الاستراتيجي يكفي شهرين ولا زيادة في الأسعار

أكد السيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت، أن الأسعار العالمية للزيوت في الفترة الحالية بدأت تستقر إلى حد كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن مصر تستورد 98% من زيوت الطعام، وبالتالي يتم سداد فاتورتها بالدولار، لافتًا إلى أن الزيادة خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة عدة إجراءات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثلت في تأثر البورصة العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية، تراجع سعر الصرف في مصر، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من الزيوت يكفي لأكثر من شهرين.

وذكر: «عندنا مخازن لوجيستية متواجدة في الموانئ، وفي مراكب يتم تفرغيها دلوقتي، ومراكب جاية في البحر»، مؤكدًا أنه لن يحدث زيادة بأسعار الزيوت حتى بعد عيد الأضحى- بحسب قوله.

وأوضح أن المشاكل التي تواجه شركات تكرير الزيوت في مصر، هي عدم توفير البنوك للعملة الأجنبية مما يسبب تواجد كميات كبيرة من الزيوت في الموانئ وبطئ عمليات الإفراج والتكرير، لافتًا إلى أن الشركات بحاجة إلى نسبة شهرية من المواد الخام.

ونوه بأن هناك 3 أنواع من الزيوت تتمثل في زيت الخليط ويبلغ سعر الزجاجة سعة اللتر ما بين 52 إلى 67 جنيهًا، وهناك أنواع زيوت بعدة شركات قطاع خاص تتراوح من 52 إلى 57 جنيهًا للتر، موضحًا أن أسعار زيوت عباد الشمس يتراوح سعرها ما بين 60إلى 65جنيهًا.



