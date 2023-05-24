بري يدعو إلى مواجهة إغراق لبنان في دوامة الفراغ



دعا رئيس مجلس النواب البناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، القوى السياسية اللبنانية إلى وحدة الموقف ومواجهة أي إرادة تريد إغراق لبنان في دوامة الفراغ، والاحتكام إلى الحوار تحت سقف الدستور والمؤسسات.

وقال بري، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، اليوم ، بمناسبة عيد النصر والتحرير، إن لبنان، الذي أمتلك ولا يزال يمتلك أبناءه شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكَسرِ إرادته في تعطيل دوره في نظام المنطقة، هو اليوم وعلى مستوى كافة قواه السياسية مدعو إلى استحضار كل تلك العناوين التي مكنته من صنع إنجاز النصر التحرير وفي مقدمها وحدة الكلمة والموقف".

وأكّد بري أن "أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي والذي نأمل أن يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد".

ودعا بري "الكتل النيابية والنواب المستقلين إلى توفير مناخات التوافق فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين يجمع ولا يفرق، رئيس ملتزم باتفاق الطائف وبتنفيذ ما لم يطبق منه من بنود إصلاحية وفي مقدمها اللامركزية الإدارية الموسعة وبإقرار استقلالية القضاء ومكافحة الفساد".

ورأى أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون قادرا على إعادة الثقة لعلاقات لبنان بأشقائه العرب ولديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سوريا لحل مسألة النازحين وإعادتهم إلى بلدهم وإنجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون " قادرا على تبديد هواجس كل اللبنانيين بكل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها في الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية طمأنتهم حيال ودائعهم في المصارف. رئيس يرفض أي شكل من أشكال التوطين. رئيس يؤمن بأن إسرائيل هي العدو الأساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة ".

يذكر أن لبنان يحتفل بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.