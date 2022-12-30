مدرب البنك الأهلي: استفدنا من نقل مباراتنا مع أسوان إلى القاهرة

قال محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي، إن الفوز على أسوان كان هامًا للغاية، من أجل تخطى الأزمة الحالية في ظل وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "نجحنا في الفوز بـ14 نقطة في آخر 6 مباريات ولم نخسر أي مباراة، ولكن الصراع لازال مستمرا مع الأندية الأخرى، ونحاول البناء على هذه النتائج مع اللاعبين الفترة الحالية".

وتابع: "بابا فاسيليو مدرب كبير ومنذ عملت معه في وادي دجلة وأعلم أنه لديه فكر فني رائع، وفي المباريات الأخيرة نسير بشكل طيب وحققنا 4 انتصارات وتعادلين وهذه النتائج تشهد على كفاءة المدير الفني".

وأتم: لاعبو البنك كانوا هادئين في المستطيل الأخضر، واستطعنا تحقيق المكسب هام أمام فريق محترم بحجم أسوان وأضعنا فرصا كثيرة في المرمى، واستفدنا من إقامة المباراة في القاهرة بكل تأكيد، بدلًا من السفر إلى أسوان.