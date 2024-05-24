محافظ المركزي السويسري: البنك ليس ملزما بنشر تفاصيل اجتماعات السياسة النقدية

قال محافظ البنك الوطني (المركزي) السويسري توماس جوردن، إن على البنك التمسك بنهجه في عدم نشر محاضر محادثات صناع السياسات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ولدى سؤاله عما إذا كان البنك سيحذو حذو البنوك المركزية الأخرى مستقبلا، مثل بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي، الذي ينشر بيانا عن كيفية توصل مسؤولي السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة لقرار، قال جوردن اليوم إن البنك السويسري يجب أن يواصل ممارسته الحالية.

وقال جورن لمجموعة من الإعلاميين في مدينة لوسيرن: "أنا مقتنع شخصيا بأن هذا صواب بالنسبة لوضعنا. لسنا مضطرين إلى تقليد ما يفعله الآخرون دوما، بل يجب أن نفعل ما نعتقد أنه صواب."

واستبق البنك المركزي السويسري نظراءه في العالم وبدأ خفض سعر الفائدة في مارس الماضي. ومن المتوقع أن يتحرك سعر الفائدة في يونيو وسبتمبر المقبلين، ولكن الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم ب البلاد من شأنه أن يلقي بظلال شك على هذه التوقعات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري اجتماعا يوم 20 يونيو لتحديد القرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.