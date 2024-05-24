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طالب متظاهرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الجمعة، بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وبتفعيل مذكرة اعتقال رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير دفاعه.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من الجامع الكبير واتجهت إلى الأمم المتحدة، شعارات تندد باستمرار قتل المدنيين من أطفال ونساء وبضرورة وقف الحصار والتجويع والإغلاق.

وسلم المتظاهرون رسالة احتجاج للأمم المتحدة اتهموا فيها الدول الغربية بالتواطؤ مع إسرائيل.

وفي صعيد متصل، تجمع فلسطينيون في العاصمة نواكشوط اليوم أمام السفارة الإسبانية للتعبير عن "عرفانهم وشكرهم للحكومة الإسبانية على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية".