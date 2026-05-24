استشهاد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال في جباليا

استشهد مواطن فلسطيني، ظهر اليوم الأحد، برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، باستشهاد مواطن- لم تعرف هويته بعد، برصاص الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى أربعة.

واستشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة وأصيب آخرون – فجر الأحد – جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح (38 عامًا)، وزوجته آلاء مجدي زقلان (36 عامًا)، وطفلهما أسامة (عام واحد).

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف، وإلحاق أضرار كبيرة بمحيط مستشفى يافا في المدينة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس، وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.