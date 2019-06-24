مسئول بـ«النقد الدولي»: خفض عجز الموازنة سيساعد لبنان في الحصول على أموال «سيدر»

أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس، عن أمله في أن يقر مجلس النواب اللبناني مشروع الموازنة لعام 2019 في أقرب وقت ممكن، متضمنة خفض العجز إلى 6ر7%، على نحو سيساعد لبنان في الحصول على الأموال التي يحتاجها من المقررات والمساعدات المالية التي تضمنها مؤتمر باريس الدولي (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم، لبعثة صندوق النقد الدولي، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها.

من جانبه، قال وزير المالية اللبناني إن تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان النقدي والمالي، والذي يفترض أن يتم إنجازه قبل منتصف شهر يوليو المقبل، يمثل محطة أساسية تؤثر كثيرا على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، لا سيما أن جميع المؤسسات الدولية رحبت بالإجراءات الإصلاحية التي تضمنها مشروع موازنة 2019.

وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019 ، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي الذي يعمل على مناقشتها ودراستها.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).