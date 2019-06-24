قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري، إن المدير الفني للمنتخب أكد في اجتماع اليوم مع اللاعبين على ضرورة التركيز في البطولة، لأهميتها الشديدة لمصر.



ونفى في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، ما تردد بشأن سحب التليفونات من اللاعبين للتركيز في البطولة على خلفية الأحداث الأخيرة، معقبًا: «لاصحة لما تردد عن سحب التليفونات المحمولة من اللاعبين، والتدريبات اليوم تمت بصورة طبيعية».



وعن حضور الصحفيين تدريبات المنتخب، تابع: «الاتحاد الإفريقي هو من يحدد هل التدريب متاح للصحفيين أم لا، وليس منتخب مصر، ولم يصلنا رد بهذا الشأن».



وانطلقت يوم الجمعة الماضية، بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية بعنوان «متجمعين» للفنان حكيم، يعقبها



وافتتحت مصر والتي تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا وكونغو، البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة، حيث فازت خلالها بهدف واحد مقابل لا شيء.