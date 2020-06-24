«مكافحة الإرهاب» العراقي: سنواصل العمليات النوعية لاستهداف بقايا داعش أينما وجدت

أكد جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، مواصلته العمليات النوعية لملاحقة بقايا عصابات (داعش) الإرهابية، وأشار إلى أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية ركزت على مواصلة العمليات النوعية.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان قوله، إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ركزت على الاستمرار في العمليات النوعية"، وإن "هذه التوجيهات أصبحت دليل عمل للجهاز وانعكست على الواجبات التي ينفذها خلال الفترة الماضية والحالية والمستقبلية".



وأضاف النعمان أن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بعملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش ومنعها من استثمار المناطق الوعرة البعيدة عن مراكز المدن"، وأشار إلى أن هناك عملا استخباريا كبيرا ومعلومات يتم تزويدها للقطعات المنفذة مستندة على رؤية شاملة لكيفية التعامل مع بقايا فلول داعش الارهابية موضحا أن العمليات الخاطفة والسريعة والنوعية وكذلك الاستفادة من الإسناد الجوي، لن تستطيع معها عصابات (داعش) الحصول على ملاذ آمن".



ونفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء (مخمور) أسفرت عن مصرع 12 إرهابياً من عناصر (داعش).