عباس يحذر من تفاقم انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، من خطورة تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل ارتفاع قياسي للإصابات في الضفة الغربية.

وقال عباس في كلمة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، إن تداعيات تفشي فيروس كورونا "تحملا خطرا داهما"، مؤكدا الحاجة إلى "مزيد من اليقظة والحذر والاحتراز لكي نحد من مخاطر هذه الموجة الجديدة من الوباء".

وأضاف "أوعزت إلى الحكومة وأجهزتها المختلفة، وإلى الأجهزة الأمنية والصحية بالذات، من أجل فرض كل الإجراءات الوقائية، وبكل صرامة والتزام ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 159 إصابة بفيروس كورونا اليوم في الضفة الغربية فيما ارتفع مجمل الاصابات إلى 1534 بينهم 616 حالة تعافي و5 حالات وفاة.

وفي السياق بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مدينة رام الله، الوضع الصحي في فلسطين مع منسق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب.

وأطلع اشتية بحسب بيان صدر عن مكتبه، المسؤولين الأميين على مستجدات الإصابات بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الوباء، معتبرا أن الموجة الجديدة جاءت أبكر مما كان متوقعا، ولكن الأمر ما زال تحت السيطرة.

وفي هذه الأثناء أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، تعميما بتعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة لهذا الأسبوع في كافة المحافظات "نظرا للانتشار المتزايد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحفظا للنفس".

وأشار التعميم الحكومي إلى أن باقي الصلوات تبقى قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على السلامة العامة.