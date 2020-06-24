الأمم المتحدة: شروع إسرائيل في تنفيذ مخططات الضم انتهاك خطير للقانون الدولي

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الأربعاء إسرائيل إلى التخلي عن مخططات ضم مستوطنات في الضفة الغربية محذرا من أن هذا التحرك يهدد مستقبل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية عن جوتيريس قوله في كلمة بمجلس الأمن الدولي إنه "إذا تم تنفيذ الضم فسوف يمثل ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويلحق ضررا شديدا بمستقبل حل الدولتين ويقضي على إمكانية استئناف المفاوضات".

وأكد جوتيريس أنه يدعو حكومة إسرائيل إلى التخلي عن مخططات الضم ويدعو كذلك اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع الفوري بدور الوسيط من أجل إيجاد إطار عمل متفق عليه من كل الأطراف من أجل إعادة الانخراط مرة أخرى دون شروط مسبقة للوصول إلى حل لهذه المشكلة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يخطط لبدء مناقشات في أول يوليو لضم الضفة الغربية والأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون من أجل إقامة دولتهم عليها.

ويعارض الفلسطينيون والعرب ومعظم دول العالم المُخططات الإسرائيلية، فيما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلية خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير الماضي والتي بموجبها ستعترف واشنطن بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية.

وبدأ مساعدون بارزون لترامب مفاوضات أمس الثلاثاء بشأن إمكانية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للشروع فعليا في تنفيذ خطط الضم.