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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعاقد ناديه بشكل رسمي مع 4 صفقات سوبر على حد قولة، بيحث ينضم هؤلاء اللاعبين للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة ناديه:" نجحنا في إنهاء صفقتين من العيار الثقيل، صباح اليوم الأربعاء، لن نكشف عن أسماء اللاعبين، بهذا نكون قد حسمنا التعاقد مع 4 صفقات سوبر ".

وأضاف: يتبقى لنا صفقة أخرى نسعى إلى حسمها، الثلاثي فاروق جعفر وأحمد وأمير مرتضى يعملون على إنهائها".

ويعد كل من الأنجولي أري بابل مهاجم فريق أول أغسطس، والظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي، هما صفقتي الزمالك الذين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام القادمة.