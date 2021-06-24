يقام اليوم الخميس حفل افتتاح أسبوع أفلام جوته، بمنطقة الدقي، والذي يقدمه المخرج خالد الحجر بحضور عدد من الفنانين، ويعقب حفل الافتتاح عرض الفيلم الألماني كيرف بول نحن نصنع الحقيقة في عرض أول بمصر.

وأعلن معهد جوته القاهرة عن برنامج أفلام أسبوع جوته الذي سينظم في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ٢ يوليو ٢٠٢١، ويضم جدول العروض ١٥ فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة، بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي أو العام الماضي، ومن مصر يعرض يوم الثلاثاء ٢٩ يونيو فيلم (ع السلم) من إخراج نسرين الزيات، وفي يوم الخميس ١ يوليو يعرض فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، كما يعرض يوم الجمعة ٢ يوليو فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق.



وسوف يستقبل معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين في مصر.