مركز المصالحة الروسي يحذر من مخططات الإرهابيين لمحاكاة هجوم كيميائي في إدلب

حذر نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، من مخططات الإرهابيين لمحاكاة هجوم كيميائي في (إدلب) السورية.

وقال كوليت، في تصريح صحفي، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك"، اليوم الخميس:"إن الإرهابيين يحضرون لمحاكاة الهجوم الكيميائي بالتعاون مع منظمة (الخوذ البيضاء) مضيفا:" لقد وردت أنباء إلى مركز المصالحة الروسي في سوريا حول قيام التنظيم الإرهابي (هيئة تحرير الشام) بالتحضير لاستفزاز في منطقة خفض التصعيد في إدلب باستخدام مواد سامة".

وتابع:"أن الإرهابيين نقلوا سيارة صهريج معبأه بمواد سامة إلى بلدة (أطمه) في محافظة إدلب ويخططون لاستخدام هذه المواد لتعبئة الذخائر".. مشيرا إلى أن الإرهابيين وبالتعاون مع ممثلي منظمة (الخوذ البيضاء) الإنسانية الزائفة، يعتزمون شن الهجوم الكيماوي؛ من أجل اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين.