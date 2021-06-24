وزير الاقتصاد الألماني يعتزم استكشاف سبل التعاون مع واشنطن في مجال حماية المناخ

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يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الالتقاء مع جون كيري المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون المناخ في واشنطن اليوم الخميس.

ويسعى ألتماير خلال ذلك لاستكشاف الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه تحقيق التعاون الوثيق مع واشنطن في مجال حماية المناخ.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت مجددا إلى اتفاقية باريس لحماية المناخ تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن.

وسوف يلتقي الوزير الألماني اليوم أيضا بممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي.

جدير بالذكر أن هناك كثيرا من القضايا العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على صعيد السياسة التجارية بصفة خاصة.

وصرح ألتماير أمس الأربعاء قبل توجهه إلى واشنطن بأنه يرى انطلاقة جديدة للعلاقات عبر الأطلسي بعد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال أمس في برلين: "علينا استغلال هذا الزخم... هناك يد ممدودة من جانب الحكومة الأمريكية الجديدة، ويجب أن نمسك تلك اليد".

يذكر أن ألتماير يعد أول وزير ألماني يزور الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه.