برلمان بلغاريا يصوت بسحب حق النقض على محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

صوت برلمان بلغاريا اليوم الجمعة لصالح سحب حق النقض على بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي.



ويأتي التصويت بعدما طلبت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، من بلغاريا تسوية الخلاف بينها وبين مقدونيا الشمالية.



ووافق 170 نائبا على المقترح الخاص بسحب حق النقض ضد مقدونيا الشمالية، وعارضه 36 نائبا، في حين امتنع 21 عن التصويت.



ومنذ أواخر عام 2020، تعرقل بلغاريا بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى التكتل الأوروبي، بسبب رفض سكوبي منح الأقلية البلغارية بها حقوقا متساوية.



وقد أثر حق النقض هذا أيضا على ألبانيا.



ووجه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما خلال اجتماع لدول غرب البلقان، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، اتهاما لبلغاريا بوضع دولتين حليفتين لها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "كرهائن خلال حرب حية في أوروبا".



ورفضت بلغاريا هذا الاتهام، ووصفته بأنه "مهين".



وقد فشلت المحاولات التي بذلت خلال اجتماع بروكسل أمس الخميس لكسر الجمود السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان.



وإلى جانب مطالبتها بمنح حقوق متساوية للبلغار الذين يعيشون في مقدونيا الشمالية، ترفض بلغاريا أيضا الاعتراف باللغة المقدونية لغة مستقلة، وتزعم أنها شكل من أشكال اللغة البلغارية.



كما دعت بلغاريا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الإشراف على ما إذا كانت مقدونيا الشمالية تنفذ اتفاقا ثنائيا بشأن تحسين العلاقات اعتبارا من عام 2017 ، والذي يتعامل مع قضايا مثل نهج التاريخ المشترك للجارتين.