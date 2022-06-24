وزير: لوكسمبورج تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد

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قال وزير دفاع لوكسمبورج فرانسوا باوش اليوم الجمعة إن بلاده تعتزم زيادة نفقاتها العسكرية من 573 مليون يورو (62ر604 مليون دولار) العام المقبل إلى حوالي مليار يورو في عام 2028.

ويمثل ذلك حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال الوزير إن الزيادة الكبيرة أصبحت ضرورية بسبب "الوضع الأمني الحالي في أوروبا" وبسبب التزامات إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وسيتم إصدار إعلان رسمي بذلك في قمة الناتو بمدريد الاثنين المقبل.

وبالمقارنة مع عام 2014، ستزيد النفقات الدفاعية للوكسمبورج خمس مرات وأن القرار دائم.

كانت الدول الأعضاء في الناتو قد وافقت على مستهدف للإنفاق الدفاعي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في قمة ويلز عام 2014.