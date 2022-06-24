رافقت الشرطة قطيعا يضم حوالي 130 بقرة إلى مراعيها اليوم الجمعة، بعد مرورها بجميع أنحاء المنطقة الأمنية المحيطة بمكان انعقاد مؤتمر قمة مجموعة السبع الكبرى في قصر إلماو ببلدة جارميش-بارتنكيرشن في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.



مرت الحيوانات بمهبط الطائرات المروحية المؤقت المخصص للقمة بصفة استثنائية، حيث من المفترض أن يهبط ضيوف الدولة فيه – وعادة ما يكون هذا موقف سيارات تنطلق إلى مسافات بعيدة.



وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تمت إزالة مخلفات الأبقار على الفور، مبينا أنه "تم استدعاء كاسحة لإعادة المكان إلى حالته الطبيعية".



وأضاف أن العديد من رعاة منطقة جارميش-بارتنكيرشن قد رافقوا الأبقار في طريقهم إلى فيترشتاينهالم حيث مقصدها.



وأوضح المتحدث أن ضباط الشرطة كانوا موجودين بالفعل في الموقع داخل المنطقة الأمنية، وفتحوا السياج الذي تم بناؤه حول القصر لتمر الأبقار.



وفي العادة يسمح بدءا من يوم الأحد المقبل فقط بمرور من لديهم اعتماد دخول المنطقة الأمنية التي تبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربعة حول مكان انعقاد القمة.



وترعى بضع مئات من الأغنام في الوادي القريب.



وقالت الشرطة ردا على سؤال إن اجتماعا مشتركا بين الشرطة وبين الجمعية التعاونية الخاصة بمراعي بارتنكيرشن كان قد قرر تأجيل الدفع بالتعزيزات التي كانت تحضر في الأصل للقمة خلال نهاية الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع التالي من أجل التحضير لمجموعة السبع.



سيتم الدفع بهذه التعزيزات بشكل عام خلال نهاية هذا الأسبوع(يومي السبت والأحد)، حيث يعمل متطوعون لتمهيد الدفع بهذه التعزيزات.



تعقد اجتماعات مجموعة السبع للمرة الثانية داخل فندق شلوس إلماو الفاخر عند سفح جبل فيترشتاينجيبيرجه في الفترة من 26 – 28 يونيو الجاري.