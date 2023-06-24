عزّزت روسيا، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية في موسكو وعدة مناطق، وتم اتخاذ إجراءات مشددة "لمكافحة الإرهاب" في العاصمة، بعد أن أعلن قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية، يفجيني بريجوجين، تمرده المسلح ضد القيادة العسكرية لبلاده متوعدا بإطاحتها.



وكان بريجوجين، قد اتهم قيادة الجيش الروسي بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مُطالبة مقاتليه باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح".



وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه قد تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة "لمكافحة الإرهاب" في العاصمة الروسية، بعد أن توعد قائد مجموعة فاجنر بإطاحة القيادة العسكرية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.



من جانبها، أعلنت سلطات منطقتي روستوف المجاورة لأوكرانيا وليبيتسك اتخاذ تدابير أمنية مشددة.



وكتب سوبيانين على تليجرام: "بفعل المعلومات التي ترد، تجري أنشطة لمكافحة الإرهاب حاليا في موسكو بهدف تعزيز التدابير الأمنية".



وفي جنوب روسيا، دعا السكان في منطقة روستوف التي تؤكد مجموعة فاجنر أنها دخلتها، للزوم منازلهم.



وكتب حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف على تليجرام: "القوات الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سكان المنطقة، أطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة".



بعد ذلك دعت السلطات سكان مدينة روستوف، مركز المنطقة؛ لتفادي التوجه إلى وسطها، وأفادت منشورات وصور على الإنترنت بوجود مسلحين عند مشارف مبانٍ رسمية.



ولاحقا، أعلن بريجوجين، صباح السبت، عن أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.



وقال في مقطع فيديو على تليجرام: "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا"، مضيفا أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.



وفي وقت سابق ليل السبت، ذكر بريجوجين أن قواته أسقطت مروحيّة عسكريّة روسيّة.



وتابع في رسالة صوتيّة: "الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاجنر"، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة.



ودعا الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته، وقال: "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد.. احتياطنا الاستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره"، مبديا ترحيبه بـ"كل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".



ونفى قائد مرتزقة فاغنر، أن يكون بصدد تنفيذ "انقلاب عسكري"، مؤكدًا أنه يريد قيادة "مسيرة من أجل العدالة". وقال: "هذا ليس انقلابا عسكريا، بل مسيرة لتحقيق العدالة. ما نفعله لا يعوق القوات المسلّحة".



في المقابل، لم يتأخر رد موسكو، حيث سارعت وزارة الدفاع إلى نفي اتهامات بريجوجين، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق ضد قائد فاجنر بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح".